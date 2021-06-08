Albert Saydam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Albert Saydam'ın hayatı ve biyografisi
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Albert Saydam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Albert Saydam'ın hayatı ve biyografisi

Albert Saydam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Albert Saydam'ın hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Albert Saydam geliyor. Peki, Albert Saydam kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Albert Saydam'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Albert Saydam kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Albert Saydam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

ALBERT SAYDAM KİMDİR?

Albert Saydam 1969 İstanbul doğumludur. Albert Saydam, İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde okumuştur. 1989 kauçuk sektöründe yer alan Saydam, Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı'dır.

Albert Saydam doğum tarihi : 1969

Albert Saydam kaç yaşında : 51 yaşında

Albert Saydam nereli : İstanbul doğumlu

Albert Saydam mesleği ne : İş adamı

Albert Saydam, TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mesika İş Konseyi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Albert Saydam evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.

Albert Saydam'ı "@saydam1969" adlı Twitter hesabından takip edebilirsiniz.

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Albert Saydam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Albert Saydam'ın hayatı ve biyografisi - Haberler
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