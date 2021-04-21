Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı
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Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı

Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Albayrak Grubu, birçok alanda faaliyet gösterdiği Gine'de Conakry Alport Liman İşletmesi'nde çalışan yaklaşık 3 bin personele Ramazan yardımında bulundu.

Albayrak Grubu, birçok alanda faaliyet gösterdiği Gine'de Conakry Alport Liman İşletmesi'nde çalışan yaklaşık 3 bin personele Ramazan yardımında bulundu.

Albayrak Grubu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yaptığı yardımlarla yüzleri güldürdü. 50 kg pirinç, 50 kg şeker, 5 kg salça, 20 kg sıvıyağ, 10 kg balık ve 10 kg tavuktan oluşan Ramazan gıda yardımıyla Conakry Limanı'nda çalışan yaklaşık 3 bin personele destek oldu.

Yardımla ilgili açıklamada bulunan Albayrak Gine Conakry Liman İşletmesi Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı "Her yıl Ramazan ayında günlük iftar paketi yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan da bir yandan salgınla mücadele edilirken bir yandan da çalışanlarımızın yanında olmak istedik ve bir aylık gıda yardımı yapma kararı aldık" dedi.

"Gine'nin kalkınmasına destek olunuyor"

Geçtiğimiz yıl Covid-19 dolayısıyla ciddi tıbbi malzeme ve dezenfektan sıkıntısı çeken ülkeye Albayrak Grubu Gine Bürosu'nun gönderdiği liste doğrultusunda Türkiye'den temin edilen binlerce tıbbi maske, C vitamini, ağrı kesici ilaç, maske ve eldiven Gine makamlarına iletilmişti. - İSTANBUL

Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı
Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı
Albayrak Grubu, Gine'yi Ramazan'da da unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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