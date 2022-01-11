Alaska'da 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Merkez, depremin merkez üssünü Alaska'daki Nikolski bölgesinin yaklaşık 91 kilometre güneydoğusu olarak belirtirken, depremin derinliğini ise 33 kilometre olarak açıkladı.

Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

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