Alaska'da 6,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaska'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6,7 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Merkez, depremin merkez üssünü Alaska'daki Nikolski bölgesinin yaklaşık 91 kilometre güneydoğusu olarak belirtirken, depremin derinliğini ise 33 kilometre olarak açıkladı.

Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

(İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title