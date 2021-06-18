Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
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Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Akkeçili Mahallesi'ndeki kontrol noktasında, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Alaşehir Bölge Denetim İstasyon Amiri Nedim Uslu çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilere trafikte görünürlüğün önemi anlatılırken reflektör de hediye edildi. Kaymakam Uçgun, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Alaşehir'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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