Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti.

Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti.

Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti.

Önceki Başkanımız, yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Akgül'e Belediyesporumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title