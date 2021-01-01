Alanya'da yaşayan Ukraynalı, evinin banyosunda ölü bulundu
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Alanya'da yaşayan Ukraynalı, evinin banyosunda ölü bulundu

01.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:06
Alanya'da yaşayan Ukraynalı, evinin banyosunda ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı Stanislav Lukash (70), evinin banyosunda ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı Stanislav Lukash (70), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 241'inci Sokak'ta bulunan sitedeki dairesinde 8 yıldır tek başına yaşayan Stanislav Lukash'ın evinden bir süredir kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Stanislav Lukash'ı evinin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Lukash'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 


Alanya'da yaşayan Ukraynalı, evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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