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Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

İ.D. (50), Mahmutlar Mahallesi'nde kendisine küfrettiğini öne sürdüğü E.T. ile tartıştı. kavgaya dönüşen olay sırasında İ.D, yanında taşıdığı bıçakla E.T'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince ??????Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli kadın ise jandarma ekibince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri

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