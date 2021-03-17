Alanya'da şiddetli rüzgarla oluşan yüksek dalgaların etkisiyle sahile vuran 3 caretta carettadan biri öldü
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Alanya'da şiddetli rüzgarla oluşan yüksek dalgaların etkisiyle sahile vuran 3 caretta carettadan biri öldü

17.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
Alanya'da şiddetli rüzgarla oluşan yüksek dalgaların etkisiyle sahile vuran 3 caretta carettadan biri öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dalgaların kıyıya attığı 3 caretta carettadan biri yaşama tutunamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dalgaların kıyıya attığı 3 caretta carettadan biri yaşama tutunamadı.

Alanya'da dün geceden itibaren devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalgalar oluştu. Kleopatra Plajı'nda büfe işleten bazı çalışanlar, sabah işe geldiklerinde hareketsiz duran biri yavru 3 caretta caretta deniz kaplumbağasını görünce Alanya Belediyesine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekibiyle birlikte kaplumbağaları kontrol eden belediye veterinerleri, yavru olan caretta carettanın telef olduğunu belirledi. Diğer 2 deniz kaplumbağası ise korumaya alındı.

Bir süre gözetim altında tutulan kaplumbağalar İncekum sahilinden denize bırakıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, gazetecilere, duyarlı vatandaşların haber vermesiyle 2 caretta carettayı kurtardıklarını söyledi.

Yavru olanın telef olmasına üzüldüklerini dile getiren Kanlı, "Dalgaların çok yüksek ve hırçın olmasından kaynaklı, oksijen alamayan bu canlılar, zaman zaman karaya çıkabiliyor. Dalga dindikten sonra da tekrar denize giriyorlar. Biz de kendilerini alıp, daha sakin denize bıraktık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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