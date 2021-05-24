Alanya'da orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da orman yangını (2)

Alanya'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangına 35 kişilik personel, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan çalışma yapılamadı. Yangında 25 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

Son dakika haberleri | Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberleri | Eşinin boğarak araziye gömdüğü Aslı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:32:51. #1.14#

title