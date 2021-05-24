Alanya'da orman yangını (2)
SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangına 35 kişilik personel, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan çalışma yapılamadı. Yangında 25 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu