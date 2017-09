Alanya'da Meclis Kararıyla Oluşturulan Komisyonlar Toplandı

Alanya Belediyesi meclisi kararıyla oluşturulan Esnaf ve Ticaret Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu üyeleri toplandı.



Alanya Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında alınan karar neticesinde oluşturulan Esnaf ve Ticaret Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında toplandı. Yücel'in başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıya Esnaf ve Ticaret Komisyonu'na seçilen Garip Kodal, Ali Uğur, Mustafa Tuna, Ahmet Büküş ve Gökhan Sipahioğlu ile Kültür ve Turizm Komisyonu'na seçilen Hasan Özdemir, Celal Taşkın, Şükrü Cimrin ve Eray Erdem katıldı.



Özdemir ve Kodal komisyon başkanı seçildi



Alanya Belediyesi Hasanağalar Konağı'nda gerçekleşen ilk toplantıda yapılan oylama ile Esnaf ve Ticaret Komisyonu başkanlığına Garip Kodal, Kültür ve Turizm Komisyonu başkanlığına ise Hasan Özdemir seçildi.



Yücel: "sorunları tek tek ele alarak çözüm üretecekler"



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her iki komisyonunda meclis kararıyla oluşturulduğunu kaydetti. Yücel, "Meclisimizin almış olduğu kararla birlikte oluşturulan komisyonların öncelikli görevi turizm sektörü ve esnaf sorunlarını irdeleyerek çözüm yöntemleri üretmek veya sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacak kurumla bağlantı sağlamak. Geçmiş yıllarda da oluşturulmasına rağmen süreklilik sağlanamayan her iki komisyonumuz bundan sonraki süreçte sürekli olarak bir araya gelip sorunları tespit ederek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirecek" dedi. - ANTALYA