Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
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Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | Güncel

Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki emekli başkomiser Nusret Şahin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki emekli başkomiser Nusret Şahin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Alanya'da yaşayan 1 çocuk babası Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Nusret Şahin (68), bir süre önce korana virüse yakalandı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi süren Şahin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Şeker hastası olduğu öğrenilen Şahin dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi ikindi namazının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede eşi Şenol Şahin ve kızı güçlükle ayakta dururken Şenol Şahin kısa süreli baygınlık geçirdi. Cenazeye asker ve polisler de katılırken Muharip Gaziler Derneğini temsilen Kıbrıs Gazisi Arif Albayrak da cenazeye katılarak Şenol Şahin'e başsağlığı diledi.

Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi
Alanya'da Kıbrıs Gazisi emekli başkomiser koranaya yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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