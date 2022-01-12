Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı - Haberler
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Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aşırı yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sera ve tarım arazileri sular altında kaldı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aşırı yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sera ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Alanya'da son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı tarım alanlarını ve seraları su bastı. Alara Mahallesi'nde Alaraçayı'nı besleyen bazı derelerin taşması nedeniyle muz seraları ve portakal bahçeleri suyla doldu. Serası suyla dolan Bülent Erdem, "Günlerdir fırtınayla uğraştık. Seralarımızın naylonları açıldı. Dün gece çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmur beklemiyorduk. Sabah geldiğimizde seralarımızın su altında olduğunu gördük. Dereler taştı, seramızda su baskınından dolayı naylonlarda açılma oldu. Daha yeni gübrelerimizi sermiştik. Muzların dibi su altında. Yeni gıda ve kimya takviyeleri yapmamız gerekiyor. Yeni fidanlarımız zarar gördü" dedi.Alara köyünde 15 dönüm serası bulunan Mehmet Akıncı ise 2 gündür yağmur nedeniyle ürünlerinde hasar meydana geldiğini anlattı.


Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Alanya'da dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

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Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri

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