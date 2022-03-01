"Alâeddin Yavaşca'yı Anma Konseri" Canlı Yayınla TRT Müzik'te

Besteleri ve yorumculuğu ile daha yaşarken unutulmazlar arasında yer alan ve kısa süre önce aramızdan ayrılan Türk müziğinin üstadı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, doğum günü olan 1 Mart akşamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği bir konser programıyla anılacak. "Alâeddin Yavaşca'yı Anma Konseri", TRT Müzik ekranlarında canlı yayınla müzikseverlerle buluşacak.

Alâeddin Yavaşca'nın öğrencileri ve usta sanatçılar sahnede

Gecede, Alâeddin Yavaşca'nın eserlerini onun öğrencileri ve ondan feyz alan sanatçılar icra edecek. Program, Alâeddin Yavaşca'nın yaşamından kesitlerin de sunulacağı bir barkovizyon gösterisiyle başlayacak. Konserde bestekârın eserlerini Adnan Çoban, Adnan Mungan, Ahmet Özhan, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Aytaç Ergen, Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Demet Gürsoy, Dilek Türkan, Ezgi Köker, Güler Basu Şen, Güzin Değişmez, İbrahim Suat Erbay, Melihat Gülses, Münip Utandı icra edecek.

Alâeddin Yavaşca'yı Anma Konseri, bu akşam saat 20.00'de canlı yayınla TRT Müzik'te.

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