Türk müziğinin en önemli bestecilerinden biri olarak görülen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında vefat etti. TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu. Alaeddin Yavaşça kimdir? Alaeddin Yavaşça neden öldü?

ALAEDDİN YAVAŞÇA KİMDİR?

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi. "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

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