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Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle buluştu

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle buluştu

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çırak, Karatepe Mahallesi'ndeki programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından okulları ziyaret eden Kaymakam Çırak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Çırak'a ziyaretlerinde Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da eşlik etti.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle buluştu

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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