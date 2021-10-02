Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle buluştu
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.
Çırak, Karatepe Mahallesi'ndeki programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından okulları ziyaret eden Kaymakam Çırak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Çırak'a ziyaretlerinde Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da eşlik etti.
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri