Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, başarılı güreşçileri kabul etti

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'da yapılan Gençler Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Sanko Aladağ Anadolu Lisesi öğrenci ve yöneticileri Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'ı ziyaret etti.

Kaymakam Çırak, elde dilen başarılardan dolayı sporcu ve yöneticileri kutladı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif ve sosyal faaliyetlerde de etkin rol almalarının önemli olduğunu ifade eden Çırak, öğrencileri tebrik ederek başarılının devamını diledi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, okul müdürü Bülent Yavaş, müdür başyardımcısı Mehmet Dede de hazır bulundu.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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