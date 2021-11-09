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Aladağ'da öğrencilerden resim sergisi

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da öğrencilerden resim sergisi

Aladağ'da Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, resim sergisi açtı.

Aladağ'da Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, resim sergisi açtı.

Öğrenciler görsel sanatlar öğretmeni Yunus Emre Akkuş'un koordinatörlüğünde yaptıkları resim çalışmalarını, okul bahçesinde düzenledikleri sergiyle beğeniye sundu.

Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Seyfi Güngör, sergi açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilere akademik, sanatsal ve sportif alanda destek olduklarını söyledi.

Görsel sanatlar öğretmeni Akkuş da, "Sergimizin amacı öğrencilerimizin beceri yönlerini geliştirmek, çok yönlü bakış açısı kazandırmak, günlük hayatta kullandığımız eşyaların da bir sanat eserine dönüşebileceği göstermek." dedi.

Aladağ'da öğrencilerden resim sergisi

Aladağ'da öğrencilerden resim sergisi

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