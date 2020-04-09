Alaçatı'da sağlıkçılara "tatlı" destek Alaçatı Turizm Derneği, koronavirüs salgını sebebiyle yoğun tempoyla çalışan sağlık görevlilerine tatlı bir destek verdi.

Alaçatı Turizm Derneği, Çeşme Devlet Hastanesi, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi, Sülbiye-Müslüm Barata Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Alaçatı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 300 sağlık personel için kolları sıvadı. Sağlık çalışanlarına olan minnetlerini tatlı bir destekle göstermek isteyen dernek üyeleri, onlar için hazırladıkları tatlıları steril bir şekilde paketleyerek personele teslim etti.

"Onlardan aldığımız güçle ayaktayız"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek "Biz iyi olalım diye onlar uykusuz ve saatlerce yüzlerinde maskelerle duruyorlar, aileleriyle zar zor görüşüyorlar. Bu süreç fiziksel ve psikolojik olarak en fazla onları yoruyor" dedi. Herkesin sağlıkçılardan aldığı güçle ayakta durduğunu hatırlatan Bayraktaroğlu "Hakları ödeyemeyiz ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri çok önemli. Onların sağlığı açısından bizim yapmamız gereken tedbirli bir şekilde yaşamak ve evde kalmak. Bu zamanları hep birlikte aşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler