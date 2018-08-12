Alaçam'da Geleneksel Sünnet Şöleni

Alaçam Belediyesince düzenlenen geleneksel 11'inci sünnet şöleninde sanatçı Uğur Işılak sahne aldı.

Alaçam Geyikkoşan güreş arenasında düzenlenen şölende Işılak, sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde Işılak, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrası Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, geleneksel sünnet şölenini sürdürdüklerini ifade ederek, sünnet olan çocuk ve ailelerini tebrik etti.

Uyar, sürdürdükleri projelere de değinerek Alaçam halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.