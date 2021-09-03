Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Alacak verecek meselesi kanlı bitti Malatya'da alacak verecek yüzünden silahla vurulan şahıs öldü Malatya'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 31 yaşındaki Mehmet Akif Özduman hastanede hayatını kaybetti.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Malatya'da alacak verecek yüzünden silahla vurulan şahıs öldü

MALATYA - Malatya'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 31 yaşındaki Mehmet Akif Özduman hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Y.İ.'nin bir çay ocağında silahlı saldırısına maruz kalan Mehmet Akif Özduman yaralandı. Sol göğüs bölgesine isabet alan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs sabaha doğru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın şüphelisi İ.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

31 yaşındaki gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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