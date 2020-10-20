Alacak verecek kavgası kanlı bitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

20.10.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:16

- Alacak verecek kavgası kanlı bitti Sokakta karşılattığı husumetlisine pompalı ile domdom kurşunu sıktı Gaziantep'te alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

- Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Sokakta karşılattığı husumetlisine pompalı ile domdom kurşunu sıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ise bir kişi pompalı tüfek ile bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Nuri Ş. ile A.U sokakta karşılaşınca aralarından tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmadan iddiaya göre A.U yanında bulunan pompalı tüfek ile Nuri Ş.'in sağ bacağına ateş etti. Bacağına yabani hayvan avında kullanılan ve 'domdom kurşunu' olarak bilinen mermi isabet eden Şeker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şeker'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken husumetlisini domdom kurşunu ile vuran A.U ise polis tarafından gözaltına alındı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan İlham Aliyev Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Doğuş Şevval Sam Sinan Akçıl İbrahim Selim
Spor Can Bartu Ozan Kabak Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alacak verecek kavgası kanlı bitti - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 19:28:00. #1.14#
title