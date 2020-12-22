Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi

22.12.2020 07:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:25
Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi

BURSA'da kısıtlamada taksiyle alacaklısın yanına giden Sefa K. (32) uygulama noktasında yakalandı.

BURSA'da kısıtlamada taksiyle alacaklısın yanına giden Sefa K. (32) uygulama noktasında yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üst aramasında tabanca ele geçirilen Sefa K. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde uygulama yapan ekipler, 16 T 4508 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan Sefa K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, izin belgesi sordu. Alacaklısından borcunu istemek için sokağa çıktığını söyleyen Sefa K.'nın hareketlerinden şüphelenen polis, araçtan inmesini istedi. Yapılan üst aramasında tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilen Sefa K. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sefa K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi
Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi
Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi
Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi
Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Falcao Fatih Terim Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alacağı için kısıtlamayı ihlal etti 3 bin 150 TL ceza yedi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 07:27:06. #1.15#
title