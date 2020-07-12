Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezavinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı.

Af yasasıyla cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Çakıcı'nın fotoğrafını ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil paylaştı. "30 YILLIK AİLE DOSTUMUZ" Seren Serengil, Alaattin Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Serengil paylaşıma, "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaattin Çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz." notunu düştü. Öte yandan, Seren Serengil'in paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte Alaattin Çakıcı'nın son hali ve Serengil'in o paylaşımı: