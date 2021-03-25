Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldürmüşlerdi, rekor ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldürmüşlerdi, rekor ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldürmüşlerdi, rekor ceza kesildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 şahıs tutuklanırken, suçunu itiraf eden şahıslardan birine 61 bin 370 TL para cezası kesildi.

Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan geyiği kafesinden kaçırıp silahla öldüren 2 şahıs tutuklanırken, suçunu itiraf eden şahıslardan birine 61 bin 370 TL para cezası kesildi.

Olay, Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü. Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından jandarma ekiplerine haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutulandı.

İtiraf etti rekor ceza yedi

Tutuklu bulunan şahıslardan M.B. alageyiği vurduğunu itiraf etti. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince şahsa 61 bin 370 TL para cezası kesildi. - ZONGULDAK

Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldürmüşlerdi, rekor ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldürmüşlerdi, rekor ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 20:11:50. #1.16#
title