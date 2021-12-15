AL FAYYUM - Mısır'da kış mevsimi domates hasadı dönemi başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Domates hasadından detaylar

Çiftçi Mervan İmad ile röportaj

Domates hasadından detaylar

Toplanan domateslerden detaylar

Toplanan domateslerin depolarda istiflemesi KAHİRE (AA) – Mısır'da Nil Nehrinin verimli toprak havzasında ekilen domatesler için mahsül toplama dönemine başlandı.

Ülkede domatesiyle meşhur olan Feyyum ve Beni Suveyf gibi bazı kentlerdeki çiftçiler, domates hasadı döneminin başlamasıyla beraber kış mahsüllerini toplamak için kollarını sıvadı.

Binlerce yıldır Nil Havzasının verimli topraklarında yetiştirilen domatesler Rusya, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine ihraç ediliyor.

-"Hasad sonrası domatesler, ihraç edilecek ülkeye göre sınıflara ayrılıyor"

AA muhabirine konuşan çiftçi Mervan İmad, "Kış mevsimi domates hasadı dönemi Kasım ayı itibarıyla başlıyor ve hasat dönemi bir dizi aşamadan oluşuyor. Hasat sonrası domatesler, ihraç edilecek ülkeye göre sınıflara ayrılarak, paketleniyor." İfadelerini kullandı.

Feyyum ve Beni Suveyf kentlerinde çalıştıklarını ifade eden İmad, "Biz, Rusya, Irak ve tüm Körfez ülkelerine domates ihraç ediyoruz. Mesela Rusya'ya yolda bozulmaması için yeşil domates gönderiyoruz. Domatesler, ekildikten sonra yaklaşık 90 gün sonra yetişiyor ve hasat dönemi ise işçilerin çalışma performansına göre 30 ila 45 gün arasında bitiyor." dedi.

Mısır'dan birçok ülkeye ihraç edilen domatesler, yolda bozulmaması için gönderileceği ülkenin uzaklığına göre seçiliyor. Rusya'ya yeşil domates, Irak'a kırmızı domates ve Körfez ülkelerine ise tam olarak kırmızılaşmamış domates gönderiliyor.