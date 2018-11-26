Akyurt'ta Öğretmenler Günü Kutlandı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
Kültür Merkezindeki programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Akyurt İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fikret Yalçınkaya, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.
Ardından göreve başlayan genç öğretmenler, öğretmenlik yemini yaptı.
Akyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Özcan yönetiminde öğretmenler için konser verdi.
Programa, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Belediye Meclisi üyeleri ve öğretmenler katıldı.