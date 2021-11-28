Akyurt'ta atık su hatlarını yenileme çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürlüğü Akyurt'ta 786 metre atık su hattını yeniledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ASKİ Genel Müdürlüğü, başlatılan proje kapsamında Kalecik'ten sonra Akyurt ilçesinde de atık ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Kutluay ve Kademeli sokaklarda bir kısmı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, proje kapsamında bölgeye toplamda 1809 metre atık su hattı yapılacağını, 2 ekiple sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 786 metre atık su hattının tamamlandığını bildirdi.