Akyurt Belediye Başkanı'nın cevabı, CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusunu sorduğuna pişman etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, AK Parti Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a "28 Şubat süreci deyip duruyorsunuz, siz o dönem kaç yaşındaydınız, ne yaşadınız ki sürekli dilinizde? Ne biliyorsunuz" sorularını yöneltti. Neslihanoğlu'nun ardından söz alan Ayık, 28 Şubat döneminde ailesine yapılan haksızlıkları anlatarak "O dönemde tüm bunları yaşarken 13 yaşındaydım" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE DERECELİ ABLAM LİSEDEN ATILDI"

28 Şubat döneminde küçük olduğunu ancak aile fertlerinin "başörtüsü" sebebiyle toplumdan dışlandığını ifade eden Ayık, "Türkiye dereceli ablam, Milli Güvenlik dersinde başörtüsünü açmak istemediği için imam hatip lisesinden atıldığında 13 yaşındaydım. Çok merak ediyorsanız 13 yaşındaydım Yaşar bey. Annem başörtüsü yüzünden otobüslere alınmadığı için her gün 3 kilometre yol yürüdüğümde 13 yaşındayım, çok merak ediyorsanız şayet" dedi.

"ABLAM BAŞÖRTÜSÜ YÜZÜNDEN OKULDAN ATILDI"

Sözlerine devam eden Ayık, "Yalan değil, Türkiye dereceli ablam İmam Hatip Lisesi'nde Milli Güvenlik dersinde başörtüsünü açmadığı için tasdikname ile okuldan atıldığında 13 yaşındaydım. Kayıtları çıkarın ÖSS'den. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapatıldığında 13 yaşındaydım. Kaldı ki ben o gün grup adına söz aldım. Merve Kavakçı yaşında da olabilirdim. Onların yaşadıklarını da yaşamış olabilirdim. Kaldı ki o sadece bir başörtüsü zulmü değildi. İnsanlar ne şekilde etkilendi o süreçten ve konuyu siz helalleşme diyerek siz açtınız. Ben de genel başkanınızın açtığı helalleşme konusundan bahsediyorsanız ben o hakkı helal etmiyorum dedim" şeklinde konuştu.

ALKIŞLARLA DESTEK VERDİLER

Bununla birlikte anne ve babasına da yapılan haksızlıkları sıralayan AK Parti Akyurt Belediye Başkanı'na meclisten alkışlarla destek geldi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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