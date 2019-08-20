Akyaka'nın Lezzetleri

20.08.2019 09:01

teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş Akyaka'ya konuk oldu. Akyaka'nın şahane plajlarından ve sahillerinden bahseden Savaş, sahildeki işletmeleri de gezdi. İşletme sahipleriyle sohbet eden Mert Savaş, bölge hakkında bilgi aldı. Akyaka'nın lezzetlerine değinen Savaş, bölgeye özel yemeklerden de bahsetti. İşte Azmak Nehri'nin manzarası ve şahane lezzetleri…