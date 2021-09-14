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Akyaka'da müzik ve gastronomi bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akyaka'da müzik ve gastronomi bir araya geldi

Türkiye'nin gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, eylül ayı boyunca devam edecek etkinliklerden ikincisini Akyaka'da gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, eylül ayı boyunca devam edecek etkinliklerden ikincisini Akyaka'da gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre No: 22 Riders Inn'de katılımcılar hem ORGANICS by Red Bull lezzetleriyle tanıştı hem de yetenekli sanatçılar Elif Çağlar ve Bilal Karaman'ın performanslarıyla keyifli anlar yaşadı.

ORGANICS by Red Bull'un, 'Yetenek doğasında var' mottosuyla düzenlenen ve 11 Eylül Cumartesi günü Akyaka No: 22 Riders Inn'de gerçekleşen etkinliğinde katılımcıların müzik ve gastronomiyi harmanlayan deneyimlerle bir gece geçirdikleri belirtildi. Twins Cocktail Lab'in ORGANICS by Red Bull'un 5 farklı lezzetini farklı reçetelerle yorumlayan miksoloji deneyimiyle kişilerin yeni tatlar keşfettiği vurgulandı. Müzikseverler Elif Çağlar ve Bilal Karaman konseriyle eğlendi.


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