AKUT Sporcularından Bir Balkan Rekoru Daha

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı Sporcumuz Zeynep Yıldız ve AKUT Gönüllümüz Gülçin Güreşçi, 4. Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4x200 metre bayanlar bayrak yarışında Balkan ve Türkiye rekorunu kırarak bizleri gururlandırdı.

Sporcumuz Zeynep Yıldız 400 ve 800 metrede yaş kategorisinde Balkan 1'inciliği de elde ederken, Gülçin Güreşçi ise gülle atmada 2'incilik, uzun atlamada 3.'lük elde etti.

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