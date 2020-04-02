AKÜ'lü hocalar, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor
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Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Fatih, Ventilatör, Güncel

AKÜ'lü hocalar, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Biyomedikal Mühendislik Bölümü araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, basit malzemelerle düşük maliyetli yüz maskesi hazırlarken, 3 boyutlu yazıcılarla da sarf malzeme üretimine başladı.

02.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:25
AKÜ'lü hocalar, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Biyomedikal Mühendislik Bölümü araştırma görevlisi ve öğretim üyeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, basit malzemelerle düşük maliyetli yüz maskesi hazırlarken, 3 boyutlu yazıcılarla da sarf malzeme üretimine başladı.

AKÜ Biyomedikal Mühendislik Bölümü'nden öğretim üyeleri Dr. Sadık Kağa ile Dr. Uğur Fidan ve araştırma görevlisi Ahmet Fatih Yuran'dan oluşan ekip, sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadelede görev alanların kişisel koruyucu malzeme ihtiyacına cevap vermek amacıyla basit malzemelerden kişisel koruyucular üretmeye başladı. Ekip, 3 boyutlu yazıcılarla da yoğun bakım ünitelerinde ihtiyaç duyulan ventilatörün üretimine başladı.

'HAZIRLANMASI 2 SAATİ ALIYOR'Ahmet Fatih Yuran, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesin çeşitli koruyucu ekipmanı yapmaya çalıştığını, kişisel koruyucu ekipman üzerinde çok çalıştığını belirterek, "Özellikle siperlikli koruyucu maske gibi ekipmanlar üzerinde çalıştılar. Biz Biyomedikal Mühendislik Bölümü olarak ne gibi katkılar sağlayabiliriz, bunun üzerine kafa yorduk. Pandemi ülkemize geldiği andan itibaren bu konuda araştırmalarımızı, bütün çabamızı bu konuya yönlendirdik. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile bu konularda çalışmaya başladık. 3 boyutlu yazıcılarla bir siperlik hazırlanması yaklaşık 2 saati alıyor. Benzer siperlikler üretmeyi denedik. Bu siperliklerin hijyen açısından sorun teşkil ettiğini gözlemledik. Halkımız iyi niyetli olarak hazırladıkları süperlikleri sağlıkçılara ulaştırabiliyor, ancak bu tip sterilizasyondaki sorunlar daha büyük problemler yaratabiliyor. Dolayısıyla buna nasıl çözüm buluruz diye kendi aramızda epey tartıştık. Basit malzemelerle hızlı üretilebilecek bir çözüm önerisi sunduk. Herkesin kolayca üretebileceği yüz koruyucu maske modelini halkımıza sunacağız" diye konuştu.'ÜMİT VADEDİCİ TEKNOLOJİ'3 boyutlu yazıcıların medikal alanda çok fazla kullanılmaya başlandığını aktaran Yuran, "Çok da ümit vadedici bir teknoloji bu. Bizim özellikle bu konuda çalışan kişilerden, kurumlardan isteğimiz, daha kritik ekipmanlar üzerinde yoğunlaşsınlar. Örneğin ventilatör gibi problemleri çözmeye çalışsınlar. Yüz koruyucu ve maske gibi konularda başka çözümler üretilmesi mümkün. Yüz maskeleri ve siperlikler gibi malzemelerin 3 boyutlu yazıcılarla üretilmesinin çok fizibil olmadığını gördük. Üretim süreleri büyük bir problem olmakla beraber malzemenin kendi iç yapısından dolayı virüsün yayılmasına, virüsün bu malzeme üzerinde barınmasına imkan sağlayacağını gözlemledik. Kumaş şapka ve plastik malzemenin sterilize edilmesi çok daha kolay, ancak diğer ürünler bu anlamda çok uygun gözükmüyor" dedi.Uğur Fidan ise sarf malzeme üretimine de büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ventilatör cihazları ile ilgili çok ciddi bir açık, bir problem var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı gerekli çalışmayı ve yatırımı yapıyor. Biz de aşırı bir ihtiyaç durumuna nasıl çözüm üretebiliriz, diye düşünerek, mevcut ventilatörlerin en azından birden fazla kişiye uygulanabileceği ufak aparatlar yaptık. Bunlar hem üretimi kolay hem de büyük bir kriz durumunda daha etkin olacağını düşünerek ürettiğimiz ürün. Bu aparatlarla mevcut yoğun bakım ünitelerini 2 katına kadar artırmak mümkün olacak. Mekanik ventilatörlerle ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ventilatör aparatı için 3 boyutlu yazıcıda 4 saatte 1 tane üretim yapabiliyoruz, kişisel koruyucu için de 2 saatlik bir zaman harcıyoruz. Bizim ürettiğimiz koruyucu yüz maskesinden 90 saniyede 1 tane üretiyoruz. Yani kişisel koruyuculara harcayacağımız enerjiyi sarf malzemeyi üretmeye harcarsak çok daha etkin olacağını düşündük."

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Kaynak: DHA

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