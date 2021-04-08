Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Yönetimi, GMİS'i ziyaret etti

Alaplı Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Yönetimi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Alaplı Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Yönetimi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Alaplı Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Barış Aslancan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Atmış ve Halit Kaya, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Alaplı Aktif Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Barış Aslancan, ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı Mutlu'ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı