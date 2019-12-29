Aktemur'dan Kaymakam Taşçı'ya ziyaret
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Aktemur'dan Kaymakam Taşçı'ya ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Tekirdağ İl Başkanı Aykut Aktemur, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.

29.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:06
Aktemur'dan Kaymakam Taşçı'ya ziyaret

Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Aykut Aktemur, Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ikilinin ilçe hakkında görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Taşçı'nın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Aytemur'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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