Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana indi
Erken seçim iddialarının gölgesinde Türkiye'de neredeyse her gün yeni bir anket sonucu paylaşılıyor. Aralık ayında yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaşan Aksoy Araştırma'ya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 30,8, CHP yüzde 28,9, İYİ Parti yüzde 13,8 ve MHP ise yüzde 8,4 oy alıyor.
Türkiye muhalefetin erken seçim çağrıları ve iktidar kanadının "Seçim zamanında yapılacak" yanıtı gölgesinde her gün yeni bir anket sonucuyla karşı karşıya. Olası bir seçime yönelik gerçekleştirilen son anket ise Aksoy Araştırma firmasından geldi.
ANKETE 1067 KİŞİ KATILDI
Aksoy Araştırma seçmenin nabzını tutmak için aralık ayında yaptığı ilk seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Yüzde 95 güven aralığında, yüzde 3 hata payı ile 1067 kişiyle görüşülerek yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle hesaplandı:
Ak Parti : 30.8
Chp : 28.9
İyi Parti : 13.8
Hdp : 9.8
Mhp : 8.4
DEVA: 2.5
Gelecek: 1.1
Diğer Partiler: 3.6
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