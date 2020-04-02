Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu - Haber
Xbox One, Shell, Teknoloji

Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu

Playstack ve Cold Symmetry, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Mortal Shell oyununu duyurdular.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu

Playstack ve Cold Symmetry, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Mortal Shell oyununu duyurdular. Aksiyon-Rol Yapma Oyunu, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

Cold Symmetry tarafından yayınlanan basın bildirisine bakılırsa, oyunun geliştirilmesine bazıları önemli AAA oyunlar üzerinde çalışmış olan on beş kişilik bir grup ile Dungeonhaven adıyla başlanmış. En nihayetinde Mortal Shell oyununu duyurmanın hayatlarındaki en heyecan verici ve en dehşet verici deneyimlerden bir tanesi olduğunu söylüyorlar.

Resmi duyuruya ek olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynadı
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:17:49. #1.15#
title