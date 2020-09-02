Aksiyon filmlerindeki gibi kaza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksiyon filmlerindeki gibi kaza

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı.

Aksiyon filmlerindeki gibi kaza
02.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:22

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta aksiyon filmlerindeki görüntüleri yaşattı.

Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi. Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı. Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Faik Öztrak Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Şener Pınar Tartan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Eddie Newton Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Düğün Antalya
Şu an buradasınız: Aksiyon filmlerindeki gibi kaza - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 09:22:20. #1.15#
title