Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Açıklaması

Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, "Sigorta, esasen gelişmişlikle ilgili bir şey. Türkiye'de ise 10 bin dolar milli gelire ulaştıktan sonra hızlı bir büyüme içerisine girdi." dedi.



Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinçer, sigortacılığın Türkiye'de 150 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte sektörün önemli bir yere gelmiş olduğunu vurguadı.



Sigortacılığın oldukça fazla rekabetin yaşandığı bir sektör olduğuna dikkati çeken Dinçer, "40'a yakın şirket bu sektörde faaliyet gösteriyor. Sigorta, esasen gelişmişlikle ilgili bir şey. Türkiye'de ise 10 bin dolar milli gelire ulaştıktan sonra hızlı bir büyüme içerisine girdi. Son yıllardaki büyüme rakamlarına baktığımız zaman her sene hızla sektörün büyüdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de 2017 yılında 2,5 milyar lira prim üretimi hedeflediklerini belirterek, 37 milyar pazar payı içerisinde 2,5 milyarın Ak Sigorta'ya ait olduğunu söyledi.



Gülen, 2017 yılında sektörün yüzde 7 civarında büyüdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:



"Aksigorta sektörün 3 katı bir büyüme göstererek yüzde 28'lik bir büyüme yakalamış durumda. 2018 yılında da bu büyümemizi dört koldan sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki yılda 3,5 milyar liralık bir prim hedefimiz var. Bu da sektörün yüzde 30-40'lık bir büyümeye karşılık geliyor."



Türkiye'nin her yerinde 10 bölge müdürlüğü bulunduğunu aktaran Gülen, 2 bin 600'ün üzerinde acente ile her ilde hizmet verdiklerini kaydetti.