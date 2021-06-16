Akşener: "(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı Akşener'in, İYİ Parti'ye katılan Özkan Ercan ile eşi Aynur Ercan'a rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı
Akşener'in, İYİ Parti'ye katılan Özkan Ercan ile eşi Aynur Ercan'a rozet takması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı