Akşener: "(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz"
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Akşener: "(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı Akşener'in, İYİ Parti'ye katılan Özkan Ercan ile eşi Aynur Ercan'a rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı

Akşener'in, İYİ Parti'ye katılan Özkan Ercan ile eşi Aynur Ercan'a rozet takması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: '(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'
Akşener: '(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'
Akşener: '(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'
Akşener: '(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
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Akşener: "(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) TBMM'nin 'Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" - Haberler
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