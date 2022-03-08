Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur (2)
Demirören Haber Ajansı - Şifanur Sansar - Güncel
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AÇILIŞA KATILDIİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı.
AÇILIŞA KATILDI
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan, sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı 'Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katıldı. Mağazanın açılışını yapan Akşener, ürünler hakkında bilgi aldı. Sığınma evindeki kadınlarla görüşen Akşener, çıkışta çarşı içerisindeki kitapevine uğrayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi kaleme aldığı 'Nutuk' kitabını satın aldı.