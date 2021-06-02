Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı"
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Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: 'Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı'
Akşener: 'Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı'
Akşener: 'Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı'
Akşener: 'Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı" - Haberler
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