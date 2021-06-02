Akşener: "Taksim Camii ihtiyaçtı, inşa edildi ve açılışı yapıldı"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı