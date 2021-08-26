Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı
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Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı

Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasının takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirterek "18 yıldır iktidarda kalmak aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız, Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul Çekmeköy ilçe yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

"EMSALİNE AZ RASTLANIR BİR İKTİDAR BAŞARISI"

Burada partililere bir konuşma yapan Ağıralioğlu, "Uzun bir zaman AK Parti Türk siyasetinde Allah var. Emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısı da göstermiştir. 18 yıldır iktidarda kalmak, aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız takdir edilmesi gereken bir başarıdır" dedi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı - Haberler
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