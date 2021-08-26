Akşener'in sağ kolu Yavuz Ağıralioğlu AK Parti'yi övdü: 18 yıllık aralıksız iktidarı takdir edilmesi gereken bir başarı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasının takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirterek "18 yıldır iktidarda kalmak aralıksız iktidar olmak daha önce Türk siyasetinin tecrübe ettiği bir şey değildir. Bu cihetten bakarsanız, Allah var emsaline az rastlanabilir bir iktidar başarısıdır" dedi.