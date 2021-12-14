Akşener: Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her gün her yerde Doğu Türkistan'daki insanlık dramını anlatacağız. Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya ve Uygur Türkleri için gereken adımları atmaya çağırıyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da otelde düzenlenen 'İnsan Hakları ve Doğu Türkistan' konulu toplantıya katıldı. Akşener, her insanın eşit ve özgür doğduğunu, korkmadan, baskı altına alınmadan, zulme uğramadan onurlu bir yaşam sürmesi hakkı olduğunu belirtti. Akşener, Kırım'da, Türkmeneli'nde, Doğu Türkistan'da ve pek çok coğrafyada Müslüman Türklerin hala yaygın olarak insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını, ölüm-kalım mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Nitekim bugün kadim Türk yurdu, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme 'dur' demek için buradayız. Çocuklarından ayrı bırakılan annelerin sesi olmak, Uygur Türkü kardeşlerimizin gerçeklerini, tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız" diye konuştu.

"Her gün her yerde Doğu Türkistan'daki insanlık dramını anlatacağız. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya ve Uygur Türkleri için gereken adımları atmaya çağırıyorum. Buyurun İyi Parti'nin raporu, yaşananlar ortada. Bilimin ışığında açığa çıkan gerçekler ortada. Biz İYİ Parti olarak 'Doğu Türkistan'da bir insanlık ayıbı var' diyoruz. 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uygur Türkü kardeşlerimiz için de geçerli olsun' diyoruz. 'Herkesin kalbi, Doğu Türkistan'la birlikte atsın' diyoruz. Bu zulüm artık son bulsun istiyoruz. Buradan tüm esir Türk yurtlarına sesleniyorum; Al bayraktan, gök bayrağa selam olsun. Doğu Türkistan'a, Kerkük'e, Kırım'a selam olsun. Nerede bir Türk varsa, orada doğan güneşe selam olsun. O güneşin altında, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyenlere selam olsun."