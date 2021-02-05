Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti
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Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti

05.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:04
Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener'e Gölbaşı ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile partililer eşlik etti. Akşener, ilçede esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Akşener, esnafın sorunlarını TBMM grup toplantısında dile getireceğini aktardı. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu istifaya çağırmasının hatırlatılması üzerine, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu süreçte gencin, yaşlının, dezavantajlının hep yanında durdu" dedi. 

Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti
Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti
Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret eti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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