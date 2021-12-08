Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği (2)

AKŞENER'DEN ASELSAN VE ROKETSAN İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Manisa ziyaretinin ikinci durağı Şehzadeler ilçesi oldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında esnaf ziyareti sırasında kendisine ilgi gösteren kalabalığa seslenen Akşener, Aselsan ve Roketsan'ın, Katar'a satılacağı yönündeki iddialar olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

Daha sonra ilçeden ayrılan Akşener, ziyaretlerine Akhisar ilçesinde devam etti. Esnaf ziyareti ardından belediye önünde kurulan platformda Akhisarlılara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.