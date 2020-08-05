Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt (2) ÇÖMLEK YAPIMINA EŞLİK ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerini ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi.

ÇÖMLEK YAPIMINA EŞLİK ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerini ziyaretinin ardından Avanos ilçesine geldi. Burada esnafı gezen Akşener, Cumhuriyet Meydanında çömlek yapan Özlem Akkuş'a eşlik etti. Eli çamur olan Akşener, Avanos testisinden dökülen suyla ellerini yıkadı. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Avanos'tan ayrılarak, Ürgüp ilçesine geçti.

Metin YILDIRIM/KAYSERİ,

Kaynak: DHA