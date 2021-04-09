Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir
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Akşener'den "Amirallerin bildirisine neden zevzeklik dediniz?" sorusuna yanıt: Zevzeklik, gevezelik demektir

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Emekli 104 amiralin imzaladığı Montrö bildirisiyle ilgili "Zevzeklik" değerlendirmesinde bulunan İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendi partisi dahil muhalefetten ağır eleştiriler gelmişti. Bugün bir canlı yayına katılan Akşener, neden bu ifadeyi kullandığına dair "Bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade etmek istedim. Zevzeklik, gevezelik demektir" dedi.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 104 amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürüyor. Bildiriyle ilgili ilk değerlendirmesinde "Zevzeklik" ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendi partisinin içinde bile büyük tepki çekerken, bugün katıldığı canlı yayında neden bu ifadeyi kullandığına dair soruya "Bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade etmek istedim" yanıtını verdi.

"MİLLİ İRADENİN MUHATTABI SİYASETTİR"

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu olan ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, bildiriyle ilgili olarak neden "Zevzeklik" ifadesini kullandığını soran Küçükkaya'ya şu yanıtı verdi;

"Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır. Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için 'zevzeklik' dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir. AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir."

NE OLMUŞTU?

Emekli 104 amiralin imzaladığı Montrö bildirisi, siyasi isimlerin tepkisini çekmişti. Başsavcılık, bildiriye ilişkin soruşturma başlatmış, 10 amiral de gözaltına alınmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin olarak emekli amirallerin canı sıkıldığını söyleyip, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir, bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" demişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:43:40. #1.15#
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