Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı
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Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı

09.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusunun ardından ne diyeceği merak edilen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusunun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği 53 saniyelik konuşmasını paylaştı.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşan Akşener, "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğü bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli. Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin. Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" ifadelerini kullandı.

Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı

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