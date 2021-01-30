Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de canlı yayına katılarak gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Erken seçim iddiaları hakkında konuşan Akşener'den çarpıcı bir yorum geldi.

"SADECE ANALİZ YAPIYORUM"

Seçim istemek muhalefetin görevi olduğu belirten Akşener, "Ben 21 Haziran'da erken seçim bekliyorum. Sadece analiz yapıyorum. Bu kafayla gidildiği için daha da kötüleşeceği için. Diyelim ki haziranda seçim olacak, nisanda bunun kararının alınması gerekir. Ki seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu kötülüklerin ortadan kalkması için. Oturulacak tekrar bir sistem kurulacak. O sistem üzerinden tekrar ortaklaşılacak ve o seçime katılınacak. Bugünün şartlarında ittifaksız seçime girmek görünmüyor" ifadelerini kullandı.

21 HAZİRAN, PAZARTESİ GÜNÜNE DENK GELİYOR

Ancak, Meral Akşener'in belirttiği tarih, pazartesi gününe denk geliyor. Seçimler ise genel kural olarak pazar günü icra ediliyor.