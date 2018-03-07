Akseki Kaymakamı Nasır'dan Mahalle Ziyareti

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Pınarbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde köy konağında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özhan Nacar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, mahalle muhtarı Mustafa Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Nasır, ilçedeki tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. Nasır, "Hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bunun için vatandaşlarla bir araya geliyoruz." dedi.

Kaymakam Nasır, mahallelilerle yaptığı toplantının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Köy Tavukçuluğunu Geliştirme Projesi kapsamında, Ali Gülcan'a verilen 100'er yarka cinsi yumurta tavuğu çiftliğini gezdi. Gülcan, tavukların yumurtalarından elde ettiği gelir ile 300 tavuk daha aldığını ve tavuklardan günde ortalama 350 yumurta elde ettiğini söyledi.

Nasır, daha sonra Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Altındal'ı evinde ziyaret etti. Yaşlılara olan sevgi, saygı ve minnettarlığın her zaman gösterilmesi gerektiğini belirten Nasır, herkesin bir gün yaşlanacağını ve bu durum göz önünde bulundurularak yaşlılarla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.